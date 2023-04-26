В Ірпіні створюють мурал "Артемсіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Ірпіні створюють мурал "Артемсіль", який буде присвячений Бахмуту та Соледару, пише УНН.
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"Ірпінь став форпостом, який прийняв на себе перший важкий удар під час вторгнення. Так само страждає й Бахмут, сіль показує це місто", – зазначив Іван Шульгін, автор проєкту.
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Через постійні обстріли окупантів роботу "Артемсолі" зупинили. У лютому 2023 року "Артемсіль" разом з United24 до річниці війни випустили спеціальну партію солі "Міць" із Соледара, розділивши 20 тонн на 100 тисяч символічних пачок, купивши яку можна підтримати розвідку.
Нагадаємо
У центрі Києва також з’явиться новий мурал. Він буде присвячений незламності українських воїнів.