В Ирпене создают мурал "Артемсоль"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Ирпене создают мурал "Артемсоль", который будет посвящен Бахмуту и Соледару, пишет УНН.
Детали
"Ирпень стал форпостом, который принял на себя первый тяжелый удар во время вторжения. Так же страдает и Бахмут, соль показывает этот город", – отметил Иван Шульгин, автор проекта.
Дополнение
Из-за постоянных обстрелов оккупантов работу "Артемсоли" остановили. В феврале 2023 года "Артемсоль" вместе с United24 к годовщине войны выпустили специальную партию соли "Мощь" из Соледара, разделив 20 тонн на 100 тысяч символических пачек, купив которую можно поддержать разведку.
Напомним
В центре Киева также появится новый мурал. Он будет посвящен несокрушимости украинских воинов.