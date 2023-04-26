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В Ирпене создают мурал "Артемсоль"

Киев • УНН

 • 605030 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Ирпене создают мурал "Артемсоль", который будет посвящен Бахмуту и Соледару, пишет УНН.

Детали

"Ирпень стал форпостом, который принял на себя первый тяжелый удар во время вторжения. Так же страдает и Бахмут, соль показывает этот город", – отметил Иван Шульгин, автор проекта.

Дополнение

Из-за постоянных обстрелов оккупантов работу "Артемсоли" остановили. В феврале 2023 года "Артемсоль" вместе с United24 к годовщине войны выпустили специальную партию соли "Мощь" из Соледара, разделив 20 тонн на 100 тысяч символических пачек, купив которую можно поддержать разведку.

Напомним

В центре Киева также появится новый мурал. Он будет посвящен несокрушимости украинских воинов.

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