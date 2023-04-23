В Ірпені демонтують будинок з графіті Бенксі: що буде з малюнком
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Ірпені на Київщині графіті відомого британського вуличного художника Бенксі на стіні багатоповерхівки, яка підлягає демонтажу, захистили. Малюнок закрили бетонними блоками, щоб надалі взяти в металевий каркас та вирізати. Про це повідомила Ірпінська міська рада, передає УНН.
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«Графіті відомого британського вуличного художника Бенксі в Ірпені на стіні багатоповерхівки (вул. Северинівська, 158), яка підлягає демонтажу, захищено шляхом встановлення конструкції з бетонних блоків для захисту малюнку на період проведення робіт із демонтажу даного будинку», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що малюнок художника знаходиться на двох бетонних плитах.
«Для збереження його цілісності, зображення буде взято в металевий каркас та вирізано, шляхом створення інсталяції з фрагменту будівлі, для можливості безпечного переміщення в місце подальшої експозиції», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Як відомо, роботи вуличного художника Бенксі зʼявилися в українських містах восени 2022 року. Відтоді вони стали одними із символів підтримки України. У грудні 2022-го одну з робіт намагалися викрасти, тому було ініційовано проєкт із захисту малюнків.
Згодому Київській області презентували систему захисту робіт Бенксі від вандалів та несприятливих погодних умов.