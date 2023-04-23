В Ирпене демонтируют дом с граффити Бэнкси: что будет с рисунком
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Ирпене Киевской области граффити известного британского уличного художника Бэнкси на стене многоэтажки, которая подлежит демонтажу, защитили. Рисунок закрыли бетонными блоками, чтобы в дальнейшем взять в металлический каркас и вырезать. Об этом сообщил Ирпенский городской совет, передает УНН.
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«Граффити известного британского уличного художника Бэнкси в Ирпене на стене многоэтажки (ул. Севериновская, 158), которая подлежит демонтажу, защищено путем установки конструкции из бетонных блоков для защиты рисунка на период проведения работ по демонтажу данного дома», - говорится в сообщении.
Сообщается, что рисунок художника находится на двух бетонных плитах.
«Для сохранения его целостности, изображение будет взято в металлический каркас и вырезано, путем создания инсталляции из фрагмента здания, для возможности безопасного перемещения в место дальнейшей экспозиции», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Как известно, работы уличного художника Бэнкси появились в украинских городах осенью 2022 года. С тех пор они стали одними из символов поддержки Украины. В декабре 2022-го одну из работ пытались похитить, поэтому был инициирован проект по защите рисунков.
Вскоре в Киевской области презентовали систему защиты работ Бэнкси от вандалов и неблагоприятных погодных условий.