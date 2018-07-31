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В Іркутську п'яний водій скоїв наїзд на поліцейських: є постраждалі

В Іркутську п'яний водій скоїв наїзд на поліцейських: є постраждалі

Київ • УНН

 • 7235 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У російському Іркутську п'яний водій наїхав на поліцейських, постраждали 9 осіб. Про це повідомляє прес-служба обласного Слідкому, передає УНН.

"Попереднім слідством встановлено, в нічний час 29 липня на Іркутном мосту в результаті наїзду нетверезого водія автомобіля Ford на співробітників поліції постраждали 9 осіб", - йдеться в повідомленні.

Відзначено, що нетверезий водій врізався в співробітників ДІБДР, коли вони оформляли матеріали про правопорушення на іншого водія.

На даний момент водій автомобіля затриманий в порядку ст. 91 КПК РФ, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Призначено ряд слідчих заходів.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд м.Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про примусове відібрання біологічних зразків у водія автомобіля Hummer, який підозрюється в скоєнні ДТП на бульварі Лесі України, в результаті якого загинула 10-річна дівчинка.

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