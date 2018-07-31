В Іркутську п'яний водій скоїв наїзд на поліцейських: є постраждалі

"Попереднім слідством встановлено, в нічний час 29 липня на Іркутном мосту в результаті наїзду нетверезого водія автомобіля Ford на співробітників поліції постраждали 9 осіб", - йдеться в повідомленні.



Відзначено, що нетверезий водій врізався в співробітників ДІБДР, коли вони оформляли матеріали про правопорушення на іншого водія.



На даний момент водій автомобіля затриманий в порядку ст. 91 КПК РФ, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Призначено ряд слідчих заходів.



Нагадаємо, Шевченківський районний суд м.Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про примусове відібрання біологічних зразків у водія автомобіля Hummer, який підозрюється в скоєнні ДТП на бульварі Лесі України, в результаті якого загинула 10-річна дівчинка.



