В Иркутске пьяный водитель совершил наезд на полицейских: есть пострадавшие

"Предварительным следствием установлено, в ночное время 29 июля на Иркутном мосту в результате наезда нетрезвого водителя автомобиля Ford на сотрудников полиции пострадали 9 человек", - говорится в сообщении.



Отмечено, что нетрезвый водитель врезался в сотрудников ГИБДД, когда они оформляли материалы о правонарушении на другого водителя.



На данный момент водитель автомобиля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд следственных мероприятий.



Напомним, Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у водителя автомобиля Hummer, который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украины, в результате которого погибла 10-летняя девочка.



