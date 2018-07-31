В Иркутске пьяный водитель совершил наезд на полицейских: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В российском Иркутске пьяный водитель наехал на полицейских, пострадали 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного Следкома, передает УНН.
"Предварительным следствием установлено, в ночное время 29 июля на Иркутном мосту в результате наезда нетрезвого водителя автомобиля Ford на сотрудников полиции пострадали 9 человек", - говорится в сообщении.
Отмечено, что нетрезвый водитель врезался в сотрудников ГИБДД, когда они оформляли материалы о правонарушении на другого водителя.
На данный момент водитель автомобиля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд следственных мероприятий.
Напомним, Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у водителя автомобиля Hummer, который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украины, в результате которого погибла 10-летняя девочка.