В Ірані вбили трьох членів Корпусу вартових Ісламської революції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Озброєні невідомі вбили трьох членів іранського Корпусу вартових Ісламської революції під час стрілянини поблизу кордону Ірану з Іраком. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, інформує УНН.
Так, спираючись на дані агентства Tasnim, афілійованого з Корпусом вартових Ісламської революції, серед загиблих є полковник.
Як йдеться в повідомленні, “кілька контрреволюціонерів” також загинули в боях біля курдського міста Дівандарре, приблизно за 60 кілометрів від іракського кордону.
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Ніяких подробиць про приналежність озброєних людей немає.
У згаданому районі раніше відбувалися періодичні бої між іранськими силами і курдськими сепаратистами, а також бойовиками, пов’язаними з екстремістським угрупованням “Ісламська держава”, пише видання.