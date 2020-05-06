В Иране убили трех членов Корпуса стражей Исламской революции

Так, опираясь на данные агентства Tasnim, аффилированного с Корпусом стражей Исламской революции, среди погибших есть полковник.

Как говорится в сообщении, “несколько контрреволюционеров” также погибли в боях у курдского города Дивандарре, примерно в 60 километрах от иракской границы.

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Никаких подробностей о принадлежности вооруженных неизвестных нет.

В упомянутом районе ранее происходили периодические бои между иранскими силами и курдскими сепаратистами, а также боевиками, связанными с экстремистской группировкой “Исламское государство”, пишет издание.