В Иране убили трех членов Корпуса стражей Исламской революции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Вооруженные неизвестные убили трех членов иранского Корпуса стражей Исламской революции во время стрельбы вблизи границы Ирана с Ираком. Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует УНН.
Так, опираясь на данные агентства Tasnim, аффилированного с Корпусом стражей Исламской революции, среди погибших есть полковник.
Как говорится в сообщении, “несколько контрреволюционеров” также погибли в боях у курдского города Дивандарре, примерно в 60 километрах от иракской границы.
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Никаких подробностей о принадлежности вооруженных неизвестных нет.
В упомянутом районе ранее происходили периодические бои между иранскими силами и курдскими сепаратистами, а также боевиками, связанными с экстремистской группировкой “Исламское государство”, пишет издание.