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В Ірані стався вибух на електростанції - ЗМІ

В Ірані стався вибух на електростанції - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У неділю стався вибух на електростанції в центральній провінції Ірану Ісфахан, жертв не було. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Reuters, передає УНН.

Так, директор Ісфаханської енергетичної компанії повідомив, що вибух стався в результаті зносу трансформатора на електростанції в Ісламабаді.

Подача споживання була припинена ​​на дві години, сказав він.

Агентство в той же час відзначає, що з кінця червня в Ірані сталося кілька вибухів і пожеж навколо іранських військових, ядерних і промислових об'єктів.

Як повідомляв УНН, в кінці червня в східній частині Тегерана в Ірані, за попередніми даними, на військовій базі вибухнув резервуар з технічним газом.

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