В Ірані стався вибух на електростанції - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У неділю стався вибух на електростанції в центральній провінції Ірану Ісфахан, жертв не було. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Reuters, передає УНН.
Так, директор Ісфаханської енергетичної компанії повідомив, що вибух стався в результаті зносу трансформатора на електростанції в Ісламабаді.
Подача споживання була припинена на дві години, сказав він.
Агентство в той же час відзначає, що з кінця червня в Ірані сталося кілька вибухів і пожеж навколо іранських військових, ядерних і промислових об'єктів.
Як повідомляв УНН, в кінці червня в східній частині Тегерана в Ірані, за попередніми даними, на військовій базі вибухнув резервуар з технічним газом.