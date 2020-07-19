В Иране произошел взрыв на электростанции - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В воскресенье произошел взрыв на электростанции в центральной провинции Ирана Исфахан, жертв не было. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters, передает УНН.
Так, директор Исфаханской энергетической компании сообщил, что взрыв произошел в результате износа трансформатора на электростанции в Исламабаде.
Подача потребления была приостановлена на два часа, сказал он.
Агентство в то же время отмечает, что с конца июня в Иране произошло несколько взрывов и пожаров вокруг иранских военных, ядерных и промышленных объектов.
Как сообщал УНН, в конце июня в восточной части Тегерана в Иране, по предварительным данным, на военной базе взорвался резервуар с техническим газом.