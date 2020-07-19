В Иране произошел взрыв на электростанции - СМИ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103565 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112999 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117891 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152099 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117189 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142632 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104507 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102866 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105154 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102314 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Иране произошел взрыв на электростанции - СМИ

В Иране произошел взрыв на электростанции - СМИ

Киев  •  УНН

 • 17796 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В воскресенье произошел взрыв на электростанции в центральной провинции Ирана Исфахан, жертв не было. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters, передает УНН.

Так, директор Исфаханской энергетической компании сообщил, что взрыв произошел в результате износа трансформатора на электростанции в Исламабаде.

Подача потребления была приостановлена ​​на два часа, сказал он.

Агентство в то же время отмечает, что с конца июня в Иране произошло несколько взрывов и пожаров вокруг иранских военных, ядерных и промышленных объектов.

Как сообщал УНН, в конце июня в восточной части Тегерана в Иране, по предварительным данным, на военной базе взорвался резервуар с техническим газом.

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