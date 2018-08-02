В Ірані почали затримувати учасників протестів - ЗМІ

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. В іранських містах Мешхед, Шираз і Ісфахан пройшли акції протесту з вимогою поліпшення економічних умов в країні. За попередньою інформацією, в акції протесту в Мешхеді взяли участь близько ста осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Учасники акцій викрикують гасла проти чинного режиму і спалюють покришки.

Протестуючі також закликали владу запобігти зростанню цін на продукції та запобігти падінню курсу національної валюти. Акція була розігнана поліцією.

За інформацією IRNA, правоохоронні органи почали затримання учасників.

Протестні акції, що почалися напередодні в місті Ісфахан, перекинулися і на місто Кередж.

Акції протесту проти економічних проблем в Ірані почалися в грудні минулого року в місті Мешхед, перекинувшись згодом на багато міст, в числі яких і Ісфахан. В ході протестних акцій загинули 25 осіб.

Минулого місяця магазини тегеранського Великого базару, головного міського ринку іранської столиці, були закриті в зв'язку з протестами проти підвищення цін і ослаблення нацвалюти. Ця ситуація стала причиною виникнення нових акцій протесту в країні.

Заходи, вжиті урядом у сфері економіки, не тільки не змогли запобігти знеціненню національної валюти, а й посилили кризу на ринку. Іранський ріал впав до рекордного мінімуму по відношенню до долара. Один долар становить 10 тисяч ріалів.

Нагадаємо, сотні демонстрантів, які протестують проти нестачі питної води на південному заході Ірану приблизно в 650 кілометрах від Тегерана, зіткнулися з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ у відповідь на те, що активісти кидали в поліцію каміння.

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