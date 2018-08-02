В Иране начали задерживать участников протестов - СМИ

Участники акций выкрикивают лозунги против действующего режима и сжигают покрышки.



Протестующие также призывали власти предотвратить рост цен на продукции и предотвратить падение курса национальной валюты. Акция была разогнана полицией.



По информации IRNA, правоохранительные органы начали задержания самых активных участников.

Протестные акции, начавшиеся накануне в городе Исфахан, перекинулись и на город Кередж.



Акции протеста против экономических проблем в Иране начались в декабре прошлого года в городе Мешхед, перекинувшись впоследствии на многие города, в числе которых и Исфахан. В ходе протестных акций погибли 25 человек.



В прошлом месяце магазины тегеранского Большого базара, главного городского рынка иранской столицы, были закрыты в связи с протестами против повышения цен и ослабления нацвалюты. Эта ситуация стала причиной возникновения новых акций протеста в стране.



Меры, принятые правительством в сфере экономики, не только не смогли предотвратить обесценивание национальной валюты, но и усилили кризис на рынке. Иранский риал упал до рекордного минимума по отношению к доллару. Один доллар составляет 10 тысяч риалов.

Напомним, сотни демонстрантов, протестующих против нехватки питьевой воды на юго-западе Ирана примерно в 650 километрах от Тегерана, столкнулись с полицией, которая применила слезоточивый газ в ответ на то, что активисты бросали в полицию камни.