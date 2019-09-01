В Ірані не виключають можливості скорочення зобов'язань з ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф сьогодні заявив, що Тегеран оголосить в четвер про нове скорочення виконання зобов'язань з ядерної угоди, якщо до цього терміну європейські учасники угоди не будуть вживати заходів. Про це передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Якщо європейці до четверга не будуть вживати необхідні заходи, то ми направимо їм послання про третій крок по скороченню виконання зобов'язань з ядерної угоди", - сказав Заріф.
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Нагадаємо, дипломати країн Євросоюзу підтримують пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона дозволити Ірану продавати деякі обсяги нафти в обмін на низку серйозних зобов’язань.