В Иране не исключают возможности сокращения обязательств по ядерной сделке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня заявил, что Тегеран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделки, если к этому сроку европейские участники сделки не будут принимать меры. Об этом передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Если европейцы до четверга не будут предпринимать необходимые меры, то мы направим им послание о третьем шаге по сокращению выполнения обязательств по ядерной сделке", - сказал Зариф.
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Напомним, дипломаты стран Евросоюза поддерживают предложения президента Франции Эммануэля Макрона позволить Ирану продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств.