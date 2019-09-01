В Иране не исключают возможности сокращения обязательств по ядерной сделке

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня заявил, что Тегеран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделки, если к этому сроку европейские участники сделки не будут принимать меры. Об этом передает УНН со ссылкой на ТАСС.