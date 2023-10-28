В Ірані дівчина померла після місяця коми через імовірний напад поліції моралі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Іранський підліток Арміта Гараванд померла в суботу через місяць після того, як впала в кому після спірного інциденту в метро Тегерана, з посиланням на повідомлення місцевої преси пише AFP, передає УНН.
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"Арміта Гараванд, студентка з Тегерана, померла годину тому після інтенсивного лікування та 28 днів госпіталізації в реанімації", - повідомило інформаційне агентство Borna, пов'язане з міністерством молоді.
16-річну етнічну курдку госпіталізували в Тегерані після того, як вона впала без свідомості в метро.
Про її випадок вперше повідомила 3 жовтня курдська правозахисна група Hengaw, яка заявила, що вона була тяжко поранена під час інциденту в метро.
Влада каже, що у неї раптово впав артеріальний тиск, і заперечує, що між нею та іншими пасажирами відбулися будь-які "фізичні чи словесні перепалки".
Так, у суботу іранське інформаційне агентство Tasnim процитувало лікарів, які сказали, що Гараванд "перенесла падіння, що призвело до пошкодження головного мозку з подальшими судомами, зниженням рівня кисню в мозку та набряком мозку після раптового падіння артеріального тиску".
Але правозахисні групи заявили, що підлітка було тяжко поранено під час передбачуваного нападу з боку співробітників іранської поліції моралі.
Доповнення
Це сталося трохи більше ніж через рік після смерті Махси Аміні, також молодої іранської курдки, після її арешту поліцією моралі за нібито порушення суворого дрес-коду для жінок в Ірані в інциденті, який викликав масові протести по всій Ісламській Республіці.