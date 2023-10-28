В Иране девушка умерла после месяца комы из-за предполагаемого нападения полиции нравов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Иранский подросток Армита Гараванд умерла в субботу через месяц после того, как впала в кому после спорного инцидента в метро Тегерана, со ссылкой на сообщения местной прессы пишет AFP, передает УНН.
Детали
"Армита Гараванд, студентка из Тегерана, умерла час назад после интенсивного лечения и 28 дней госпитализации в реанимации", - сообщило информационное агентство Borna, связанное с министерством молодежи.
16-летнюю этническую курдку госпитализировали в Тегеране после того, как она упала без сознания в метро.
О ее случае впервые сообщила 3 октября курдская правозащитная группа Hengaw, которая заявила, что она была тяжело ранена во время инцидента в метро.
Власти говорят, что у нее внезапно упало артериальное давление, и отрицают, что между ней и другими пассажирами произошли какие-либо "физические или словесные перепалки".
В субботу иранское информационное агентство Tasnim процитировало врачей, которые сказали, что Гараванд "перенесла падение, что привело к повреждению головного мозга с последующими судорогами, снижением уровня кислорода в мозге и отеком мозга после внезапного падения артериального давления".
Но правозащитные группы заявили, что подросток был тяжело ранен во время предполагаемого нападения со стороны сотрудников иранской полиции нравов.
Дополнение
Это произошло чуть более чем через год после смерти Махсы Амини, также молодой иранской курдки, после ее ареста полицией нравов за якобы нарушение строгого дресс-кода для женщин в Иране в инциденте, который вызвал массовые протесты по всей Исламской Республике.