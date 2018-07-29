В Іраку терористи напали на електростанцію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Група терористів напала на одну з електростанцій, розташованих на півдні іракської провінції Кіркук, в результаті чого знеструмлено десятки населених пунктів півночі країни. Про це з посиланням на Анадолу передає УНН.
Представник Управління поліції Кіркука Афрас’яв Каміль повідомив, що терористи пошкодили ЛЕП і вивели з ладу обладнання на місцевій ТЕС.
Електрика не подається в райцентри Хавіджа, Зап і Аббасі. Перебої в енергопостачанні фіксуються і в сусідній провінції Салахаддін, сказав Каміль.
Нагадаємо, в результаті теракту у Кабулі загинули чотири і поранення отримали шість співробітників розвідслужб.