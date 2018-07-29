В Ираке террористы напали на электростанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Группа террористов напала на одну из электростанций, расположенных на юге иракской провинции Киркук, в результате чего обесточены десятки населенных пунктов севере страны. Об этом со ссылкой на Анадолу передает УНН.
Представитель Управления полиции Киркука Афрасъяв Камиль сообщил, что террористы повредили ЛЭП и вывели из строя оборудование на местной ТЭС.
Электричество не подается в райцентры Хавиджа, Зап и Аббаси. Перебои в энергоснабжении фиксируются и в соседней провинции Салахаддин, сказал Камиль.
Напомним, в результате теракта в Кабуле погибли четыре и ранения получили шесть сотрудников разведслужб.