В Іраку кабани розтерзали трьох бойовиків "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В іракській провінції Кіркук дикі кабани напали на базу бойовиків “Ісламської держави”, внаслідок чого загинули три терористи, передає УНН з посиланням на Iraqi News.
Зазначають, що інцидент відбувся в районі Аль-Рашад.
Терористи намагались прогнати тварин, які регулярно навідувались в сільсько господарські угіддя бойовиків. В результаті боротьби, троє терористів загинули. Офіційно підтверджених даних про загиблих немає.
Як повідомляв УНН, що секретар РНБО Олександр Турчинов висловив думку, що перемогти "ІД" виключно військовим шляхом неможливо.