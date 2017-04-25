В Іраку кабани розтерзали трьох бойовиків "ІД"

Зазначають, що інцидент відбувся в районі Аль-Рашад.

Терористи намагались прогнати тварин, які регулярно навідувались в сільсько господарські угіддя бойовиків. В результаті боротьби, троє терористів загинули. Офіційно підтверджених даних про загиблих немає.

Як повідомляв УНН, що секретар РНБО Олександр Турчинов висловив думку, що перемогти "ІД" виключно військовим шляхом неможливо.