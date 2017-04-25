В Ираке кабаны растерзали троих боевиков "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В иракской провинции Киркук дикие кабаны напали на базу боевиков "Исламского государства", погибло три террориста, сообщает УНН, ссылаясь на информационный портал Iraqi News.
Отмечают, что инцидент произошел в районе Аль-Рашад.
Террористы пытались прогнать животных, которые регулярно наведывались в сельскохозяйственные угодья боевиков. В результате борьбы, трое террористов погибли. Официально подтвержденных данных о погибших нет.
Как сообщал УНН, секретарь СНБО Александр Турчинов выразил мнение, что победить “ИД” исключительно военным путем невозможно.