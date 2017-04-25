В Ираке кабаны растерзали троих боевиков "ИГ"

Отмечают, что инцидент произошел в районе Аль-Рашад.

Террористы пытались прогнать животных, которые регулярно наведывались в сельскохозяйственные угодья боевиков. В результате борьбы, трое террористов погибли. Официально подтвержденных данных о погибших нет.

Как сообщал УНН, секретарь СНБО Александр Турчинов выразил мнение, что победить “ИД” исключительно военным путем невозможно.