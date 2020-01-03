В інституті стратегічних досліджень повідомили про військове угруповання РФ у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Росія створила в анексованому Криму "потужне" військове угруповання, здатне не тільки обороняти, але і вести наступ. Про це сказав аналітик українського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков в ефірі радіо "Крим.Реалії", передає УНН.
"Насправді в Криму вже давно створено потужне міжвидове угруповання сил, яке здатне виконувати завдання як по обороні, так і по наступу. Після окупації Крим був пріоритетом при переозброєнні, тобто, сучасні системи ППО йшли туди раніше, ніж в інші військові округи (сусідньої Росії - ред.)", - зазначив аналітик.
За його даними, чисельність російських військ в Криму коливається в районі 30-35 тисяч.
Белесков зазначив, що "мілітаризація Криму йшла більш великими темпами, ніж мілітаризація Калінінградській області, яка представляє собою форпост Росії на Заході".
"Це показує, що півострів розглядається як дуже важливий елемент стратегії національної безпеки Росії в стримуванні можливої агресії з боку НАТО. Плюс це дозволяє впливати на ситуацію у важливому Чорноморському регіоні", - додав експерт.
Як повідомляв УНН, Росія утримує 89 осіб за звинуваченням у тероризмі в Криму.