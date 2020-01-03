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В институте стратегических исследований сообщили о военной группировке РФ в Крыму

В институте стратегических исследований сообщили о военной группировке РФ в Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. Россия создала в аннексированном Крыму "мощную" военную группировку, способную не только защищать, но и вести наступление. Об этом сказал аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков в эфире радио "Крым.Реалии", передает УНН.

"На самом деле в Крыму уже давно создана мощная межвидовая группировка сил, которая способна выполнять задачи как по обороне, так и по наступлению. После оккупации Крым был приоритетом при перевооружении, то есть, современные системы ПВО шли туда раньше, чем в другие военные округа (соседней России - ред.)", - отметил аналитик.

По его данным, численность российских войск в Крыму колеблется в районе 30-35 тысяч.

Белесков отметил, что "милитаризация Крыма шла более большими темпами, чем милитаризация Калининградской области, которая представляет собой форпост России на Западе".

"Это показывает, что полуостров рассматривается как очень важный элемент стратегии национальной безопасности России в сдерживании возможной агрессии со стороны НАТО. Плюс это позволяет влиять на ситуацию в важном Черноморском регионе", - добавил эксперт.

Как сообщал УНН, Россия удерживает 89 человек по обвинению в терроризме в Крыму.

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