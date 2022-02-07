В Інституті Шалімова розповіли про основні методи діагностики атеросклерозу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Основними методами діагностики атеросклерозу є дуплексне сканування артерій, комп’ютерна томографія, ангіографія та клінічний метод. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.
Деталі
Основні методи діагностики атеросклерозу:
• Клінічний метод - передбачає загальний огляд пацієнта, вивчення його скарг та анамнезу захворювання.
• Дуплексне сканування артерій – метод діагностики, що демонструє ступінь звуження судинного русла. Допомагає оцінити розміри та будову атеросклеротичної бляшки, її цілісність, та виміряти швидкість порушеного кровотоку в ураженій артерії.
• Комп’ютерна томографія - ангіографія дозволяє отримати детальне зображення кровоносних судин та оцінити характер кровотоку. Після проведення комп’ютерної томографії з внутрішньовенним контрастним посиленням проводиться аналіз отриманих даних із застосуванням спеціальних алгоритмів реконструкції зображень.
• Ангіографія – діагностика атеросклеротичного ураження практично будь-якого артеріального басейну, із візуалізацією ступеню стенозу, можливих індивідуальних варіантів будови артеріального русла тощо. Метод відноситься до інвазивних (тих, що потребують хірургічного втручання), може бути призначений тільки за показами лікаря, коли стоїть питання щодо можливої операції.
Додамо
Атеросклероз — це хронічне запальне ураження середніх і великих артерій, пов’язана з порушенням обміну жирів.
Доповнення
Лікар Андрій Роханський розповів, що підвищення рівня холестерину в крові ніяк не відображається на самопочутті людини й протікає безсимптомно до тих пір, поки не починає переростати в атеросклероз.