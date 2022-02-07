В Институте Шалимова рассказали об основных методах диагностики атеросклероза
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Основными методами диагностики атеросклероза являются дуплексное сканирование артерий, компьютерная томография, ангиография и клинический метод. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный Институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.
Детали
Основные методы диагностики атеросклероза:
* Клинический метод - предполагает общий осмотр пациента, изучения его жалоб и анамнеза заболевания.
* Дуплексное сканирование артерий - метод диагностики, демонстрирующий степень сужения сосудистого русла. Помогает оценить размеры и строение атеросклеротической бляшки, ее целостность, и измерить скорость нарушенного кровотока в пораженной артерии.
* Компьютерная томография - ангиография позволяет получить детальное изображение кровеносных сосудов и оценить характер кровотока. После проведения компьютерной томографии с внутривенным контрастным усилением производится анализ полученных данных с применением специальных алгоритмов реконструкции изображений.
* Ангиография - диагностика атеросклеротического поражения практически любого артериального бассейна, с визуализацией степени стеноза, возможных индивидуальных вариантов строения артериального русла и тому подобное. Метод относится к инвазивным (тех, что требуют хирургического вмешательства), может быть назначен только по показаниям врача, когда стоит вопрос о возможной операции.
Добавим
Атеросклероз - это хроническое воспалительное поражение средних и крупных артерий, связанное с нарушением обмена жиров.
Дополнение
Врач Андрей Роханский рассказал, что повышение уровня холестерина в крови никак не отражается на самочувствии человека и протекает бессимптомно до тех пор, пока не начинает перерастать в атеросклероз.