В Інституті Шалімова пояснили, за яких умов потрібно видаляти кісту в нирці

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«Кіста нирки - доволі розповсюджений діагноз. Часто кісти є безсимптомними та виявляються випадково, при проведенні УЗД. У більшості випадків, якщо кіста нирки має невеликі розміри та периферичне розташування, це не несе особливої загрози життю пацієнта. У такому разі необхідне тільки системне щорічне інструментальне дослідження та консультація лікаря. Але, якщо кіста має великі розміри, центральну локалізацію та тенденцію до збільшення, потрібно оперативне лікування, що полягає в видаленні кісти», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що сучасні технології дозволяють виконувати мініінвазивні, малотравматичні й, що саме головне, органозберігаючі операції на нирці.

«Це дозволяє з мінімальним дискомфортом для пацієнта зберегти нирку та її функцію. Такі операції виконуються спеціалістами Інституту і наочним прикладом є наведений клінічний випадок», - зазначається в повідомленні.

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В Інституті навели приклад пацієнта 63 років, який мав постійний біль в правому підребер’ї.

«При обстеженні було виявлено велику кісту (до 20 см) правої нирки. Лікарі медзакладу за місцем проживання пацієнта рекомендували повністю видалити нирку. Однак пацієнт звернувся до фахівців Інституту, які запідозрили злоякісне походження новоутворення. Після доопераційної підготовки проведено органозберігаючу операцію: резекцію верхнього полюса правої нирки разом з кістозним утворенням за всіма стандартами онкологічної допомоги», - повідомили в Інституті Шалімова.

В Інституті зазначили, що після, патоморфолоічним дослідженням було підтверджено доопераційний діагноз - кіста мала злоякісний характер.

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«Завдяки мініінвазивності втручання пацієнта вже через декілька днів було виписано зі стаціонару під контроль онколога та він повернувся до звичайного життя», - йдеться в повідомленні.

В Інституті Шалімова повідомили, що медична допомога була надана за програмою «Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах НАМН України», затвердженої постановою КМУ від 3 березня 2021 р. № 181 «Деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук».