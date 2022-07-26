В Институте Шалимова объяснили, при каких условиях нужно удалять кисту в почке

КИЕВ. 26 июля. УНН. Если киста почки имеет небольшие размеры и периферическое расположение, это не представляет особой угрозы жизни пациента. В этом случае необходимо только системное ежегодное исследование и консультация врача. Но если киста имеет большие размеры, центральную локализацию и тенденцию к увеличению, требуется оперативное лечение, заключающееся в удалении кисты. Об этом сообщили в Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, передает УНН.