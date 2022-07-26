В Институте Шалимова объяснили, при каких условиях нужно удалять кисту в почке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Если киста почки имеет небольшие размеры и периферическое расположение, это не представляет особой угрозы жизни пациента. В этом случае необходимо только системное ежегодное исследование и консультация врача. Но если киста имеет большие размеры, центральную локализацию и тенденцию к увеличению, требуется оперативное лечение, заключающееся в удалении кисты. Об этом сообщили в Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, передает УНН.
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«Киста почки – достаточно распространенный диагноз. Зачастую кисты бессимптомны и обнаруживаются случайно, при проведении УЗИ. В большинстве случаев, если киста почки имеет небольшие размеры и периферическое расположение, это не представляет особой угрозы жизни пациента. В этом случае необходимо только системное ежегодное инструментальное исследование и консультация врача. Но, если киста имеет большие размеры, центральную локализацию и тенденцию к увеличению, требуется оперативное лечение, заключающееся в удалении кисты», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что современные технологии позволяют выполнять миниинвазивные, малотравматические и, что самое главное, органосохраняющие операции на почке.
«Это позволяет с минимальным дискомфортом для пациента сохранить почку и ее функцию. Такие операции выполняются специалистами Института и наглядным примером является приведенный клинический случай», - отмечается в сообщении.
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В Институте привели пример пациента 63 лет, который имел постоянную боль в правом подреберье.
«При обследовании была обнаружена большая киста (до 20 см) правой почки. Врачи медучреждения по месту жительства пациента рекомендовали полностью удалить почку. Однако пациент обратился к специалистам Института, заподозрившим злокачественное происхождение новообразования. После дооперационной подготовки проведена органосохраняющая операция: резекция верхнего полюса правой почки вместе с кистозным образованием по всем стандартам онкологической помощи», - сообщили в Институте Шалимова.
В Институте отметили, что после, патоморфолоическим исследованием был подтвержден дооперационный диагноз – киста имела злокачественный характер.
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«Благодаря миниинвазивности вмешательства пациента уже через несколько дней было выписано из стационара под контроль онколога, и он вернулся к обычной жизни», - говорится в сообщении.
В Институте Шалимова сообщили, что медицинская помощь была оказана по программе «Внедрение и реализация нового механизма финансового обеспечения предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН Украины», утвержденной постановлением КМУ от 3 марта 2021 г. № 181 «Некоторые вопросы внедрения и реализации нового механизма финансового обеспечения предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук».