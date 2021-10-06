В Інституті серця провели третю за місяць трансплантацію

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“Третя трансплантація серця за місяць в нашому інституті. Величезна подяка колегам лікарні швидкої допомоги за співпрацю. Величезне спасибі родичам загиблої жінки за можливість взяти серце та інші органи для порятунку наших реципієнтів. Всі співробітники Інституту Серця відпрацювали відмінно”, — написала Тодуров.

Деталі операції лікар не уточнив.

Медик подякував усім причетним до розвитку трансплантології в Україні зокрема нардепу Оксану Дмитрієву, раднику міністра внутрішніх справ Антону Геращенко, співробітникам МОЗ.

Раніше

Декілька тижнів тому команда Інституту серця на базі Львівської лікарні швидкої допомоги провела першу в Україні пересадку серця дитині — 13-річний пацієнт зараз проходить реабілітацію.

Другою дитиною стала 12-річна пацієнтка, серце для якої з Вінниці до Києва доставили вертольотом аеромедіціни Міністерства внутрішніх справ.

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Додамо

Програма медико-рятувальної авіації введена МВС спільно з Міністерством охорони здоров’я для допомоги громадянам, які потребують невідкладної медичної допомоги і проживають у віддалених населених пунктах, а також для перевезення органів для пересадки. Використовуються вертольоти Н145 компанії Airbus Helicopters обладнані для виконання евакуаційних і санітарних потреб. Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в наступні три роки планується створити відповідні авіабази для ефективної роботи медико-рятувальної авіації.