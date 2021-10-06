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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112523 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109491 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108321 просмотра

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В Институте сердца провели третью за месяц трансплантацию

Киев  •  УНН

 • 24174 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Директор Института сердца Борис Тодуров сообщил о третьей за месяц трансплантации сердца в институте. Сообщение с видео с операции он разместил у себя в Instagram.

Цитата

“Третья трансплантация сердца за месяц в нашем институте. Огромная благодарность коллегам больницы скорой помощи за сотрудничество. Огромное спасибо родственникам погибшей женщины за возможность взять сердце и другие органы для спасения наших реципиентов. Все сотрудники Института Сердца отработали отлично”, — написала Тодуров.

Детали операции врач не уточнил.

Медик поблагодарил всех причастных к развитию трансплантологии в Украине в частности нардепа Оксану Дмитриеву, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, сотрудников МОЗ.

Ранее

Несколько недель тому команда Института сердца на базе Львовской больницы скорой помощи провела первую в Украине пересадку сердца ребенку — 13-летний пациент сейчас проходит реабилитацию.

Вторым ребенком стала 12-летняя пациентка, сердце для которой из Винницы в Киев доставили вертолетом аэромедицины Министерства внутренних дел.

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Добавим

Программа медико-спасательной авиации введена МВД совместно с Минздравом для помощи гражданам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи и проживающим в отдаленных населенных пунктах, а также для перевозки органов для пересадки. Используются вертолеты Н145 компании Airbus Helicopters оборудованные для выполнения эвакуационных и санитарных нужд. Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в последующие три года планируется создать соответствующие авиабазы для эффективно работы медико-спасательной авиации.

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