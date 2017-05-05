В Інституті Нацпам’яті розповіли про заходи до Дня пам’яті і примирення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Інституті національної пам’яті України розповіли про урочисті заходи до Дня пам’яті і примирення 8 травня, передає УНН з посиланням на прес-службу інституту.
Так, в рамках національних урочистостей до Дня пам’яті і примирення 8 травня:
о 12:00 біля Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2) відкриється фотодокументальна виставка про внесок українських повстанців в перемогу над нацизмом “УПА — відповідь нескореного народу”. Команда істориків мовою фактів, розсекречених документів та унікальних світлин розповість про витоки та результати збройної боротьби УПА проти нацистської Німеччини, тогочасну інформаційну війну та бандерівців — в’язнів концтаборів.
о 23:01 традиційно відбудеться акція “Перша хвилина миру”, адже саме в той час в Європі припинився вогонь після капітуляції Німеччини.
Крім того, інститут Нацпам’яті просить українців цими днями доповнити свій одяг червоним маком — символом пам’яті майже 8 мільйонів загиблих співвітчизників та 65 мільйонів убитих у Другій світовій війні по всьому світові.
Як повідомляв УНН, у КМДА розповіли про урочисті заходи до 8-9 травня.