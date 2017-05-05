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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Институте нацпамяти рассказали о мероприятиях ко Дню памяти и примирения

Киев • УНН

 • 14071 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Институте  национальной памяти Украины рассказали о торжественные мероприятия ко Дню памяти и примирения 8 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу института.

В Институте нацпамяти рассказали о мероприятиях ко Дню памяти и примирения

Так, в рамках национальных торжеств ко Дню памяти и примирения 8 мая:

в 12:00 возле Национального музея истории Украины (ул. Владимирская, 2) откроется фотодокументальная выставка о вкладе украинских повстанцев в победу над нацизмом "УПА - ответ непокорного народа". Команда историков языком фактов, рассекреченных документов и уникальных фотографий расскажет об истоках и результаты вооруженной борьбы УПА против нацистской Германии, тогдашнюю информационную войну и бандеровцев - узников концлагерей.

в 23:01 традиционно состоится акция "Первая минута мира", ведь именно в то время в Европе прекратился огонь после капитуляции Германии.

Кроме того, институт нацпамяти просит украинский днях дополнить свою одежду красным маком - символом памяти почти 8 млн погибших соотечественников и 65 млн убитых во Второй мировой войне по всему миру.

Как сообщал УНН, в КГГА рассказали о торжественные мероприятия к 8-9 мая .

Украинские Национальные Новости

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