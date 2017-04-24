В "Інформаційному спротиві" розповіли хронологію подій після вибуху авто місії ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Народний депутат України, координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook розповів хронологію подій після вибуху автомобіля місії ОБСЄ в районі населеного пункту Пришиб, що на окупованій території, передає УНН.
Так, за даними “Інформаційного спротиву”, підрив автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ стався об 11:17, а вже об 11:20 — прибула знімальна група телеканалу Russia Today, після чого невідомі цивільні віддавали вказівки російським журналістам.
“Хронологія подій: 11:17 — підрив автомобіля; 11:20 — прибула знімальна група телеканалу Russia Today; 11:28 — прибув автомобіль “Нива” кольору хакі з непізнаними цивільними, які віддавали вказівки російським "журналістам"; 15:44 — прибула "поліція ЛНР“; 15:48 — прибув автомобіль медичної служби (“таблетка”) для вивезення тіла загиблого співробітника СММ ОБСЄ; близько 16:00 — прибув автокран для евакуації автомобіля СММ ОБСЄ", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 23 квітня під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, що на території ОРЛО, ймовірно на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Нагадаємо, голова ОБСЄ Себастіан Курц підтвердив факт загибелі одного із співробітників патруля Спеціальної моніторингової місії організації в Україні і пообіцяв, що винні будуть притягнуті до відповідальності.