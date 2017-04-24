В "Информационном сопротивлении" рассказали хронологию событий после взрыва авто ОБСЕ

Так, по данным "Информационного сопротивления", подрыв автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ произошел в 11:17, а уже в 11:20 - прибыла съемочная группа телеканала Russia Today, после чего неизвестные гражданские отдавали указания российским журналистам.

"Хронология событий: 11:17 - подрыв автомобиля; 11:20 - прибыла съемочная группа телеканала Russia Today; 11:28 - прибыл автомобиль "Нива" цвета хаки с неопознанными гражданскими, которые отдавали указания российским "журналистам"; 15:44 - прибыла "полиция ЛНР"; 15:48 - прибыл автомобиль медицинской службы ("таблетка") для вывоза тела погибшего сотрудника СММ ОБСЕ, около 16:00 - прибыл автокран для эвакуации автомобиля СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 23 апреля во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, что на территории ОРЛО, вероятно на мини подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, председатель ОБСЕ Себастьян Курц подтвердил факт гибели одного из сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии организации в Украине и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.