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В Індійському океані стався черговий землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У понеділок в районі індійських Нікобарських островів у Бенгальській затоці стався землетрус магнітудою 5,3, передає УНН з посиланням на інформаційне агентство ANI.

“Землетрус магнітудою 5,3 вдарив у районі Нікобарських островів сьогодні о 10 ранку”, — повідомили в інформагенстві.

Землетрус стався близько 10:00 за місцевим часом. Водночас інформації про постраждалих чи загиблих не надходило.

Повідомлення про землетрус надійшло лише через декілька годин після того, як на острові Ломбок в Індонезії сталися підземні поштовхи магнітудою 6,6.

Як повідомляв УНН, внаслідок землетрусу в Індонезії загинуло щонайменше 142 людини.

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