В Індійському океані стався черговий землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У понеділок в районі індійських Нікобарських островів у Бенгальській затоці стався землетрус магнітудою 5,3, передає УНН з посиланням на інформаційне агентство ANI.
“Землетрус магнітудою 5,3 вдарив у районі Нікобарських островів сьогодні о 10 ранку”, — повідомили в інформагенстві.
Землетрус стався близько 10:00 за місцевим часом. Водночас інформації про постраждалих чи загиблих не надходило.
Повідомлення про землетрус надійшло лише через декілька годин після того, як на острові Ломбок в Індонезії сталися підземні поштовхи магнітудою 6,6.
Як повідомляв УНН, внаслідок землетрусу в Індонезії загинуло щонайменше 142 людини.