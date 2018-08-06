В Индийском океане произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В понедельник в районе индийских Никобарских островов в Бенгальском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,3, передает УНН со ссылкой на информационное агентство ANI.
"Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Никобарских островов сегодня в 10 утра", - сообщили в информагенстве.
Землетрясение произошло около 10:00 по местному времени. В то же время информации о пострадавших или погибших не поступало.
Сообщение о землетрясении поступило только через несколько часов после того, как на острове Ломбок в Индонезии произошли подземные толчки магнитудой 6,6.
Как сообщал УНН, в результате землетрясения в Индонезии погибли по меньшей мере 142 человека.