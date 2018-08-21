На півдні Індії через повені загинули більше 410 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У штаті Керала на півдні Індії понад мільйон людей розмістили у таборах з надання допомоги постраждалим від злив і повеней, в результаті яких загинули більше 410 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
Поступове зниження рівнів води, що сталося завдяки тому, що в останні дні дощі дещо вщухли, дозволило почати оцінювати масштаби руйнувань у цьому популярному серед туристів регіоні.
"Кількість людей у таборах з надання допомоги постраждалим зараз становить 1 мільйон 28 тисяч осіб" у більш ніж 3000 спеціалізованих таборах, повідомила місцева влада.
Рятувальники у понеділок виявили тіла ще шести загиблих, у результаті чого кількість жертв перевищила 410 осіб, які загинули з початку сезону мусонних дощів і повеней, одних з найжорстокіших за останнє століття. Сезон мусонів закінчується у вересні.