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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На півдні Індії через повені загинули більше 410 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У штаті Керала на півдні Індії понад мільйон людей розмістили у таборах з надання допомоги постраждалим від злив і повеней, в результаті яких загинули більше 410 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

На півдні Індії через повені загинули більше 410 осіб

Поступове зниження рівнів води, що сталося завдяки тому, що в останні дні дощі дещо вщухли, дозволило почати оцінювати масштаби руйнувань у цьому популярному серед туристів регіоні.

"Кількість людей у таборах з надання допомоги постраждалим зараз становить 1 мільйон 28 тисяч осіб" у більш ніж 3000 спеціалізованих таборах, повідомила місцева влада.

Рятувальники у понеділок виявили тіла ще шести загиблих, у результаті чого кількість жертв перевищила 410 осіб, які загинули з початку сезону мусонних дощів і повеней, одних з найжорстокіших за останнє століття. Сезон мусонів закінчується у вересні.

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