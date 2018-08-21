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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На юге Индии из-за наводнений погибли более 410 человек

Киев • УНН

 • 15504 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В штате Керала на юге Индии более миллиона человек разместили в лагерях по оказанию помощи пострадавшим от ливней и наводнений, в результате которых погибли более 410 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

На юге Индии из-за наводнений погибли более 410 человек

Постепенное снижение уровней воды, что произошло благодаря тому, что в последние дни дожди поутихли, позволило начать оценивать масштабы разрушений в этом популярном среди туристов регионе.

"Число людей в лагерях по оказанию помощи пострадавшим сейчас составляет 1 миллион 28 тысяч человек" в более чем 3000 специализированных лагерях, сообщили местные власти.

Спасатели в понедельник обнаружили тела еще шести погибших, в результате чего число жертв превысило 410 человек, которые погибли с начала сезона муссоных дождей и наводнений, одних из самых жестоких за последнее столетие. Сезон муссонов заканчивается в сентябре.

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