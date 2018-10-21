В Індії в результаті падіння автобуса в водойму загинули 7 осіб

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Щонайменше семеро людей загинули і 20 отримали поранення сьогодні в результаті падіння пасажирського автобуса в водойму. Інцидент стався в штаті Ассам на північному сході Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.