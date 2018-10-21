В Індії в результаті падіння автобуса в водойму загинули 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Щонайменше семеро людей загинули і 20 отримали поранення сьогодні в результаті падіння пасажирського автобуса в водойму. Інцидент стався в штаті Ассам на північному сході Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
ДТП сталося поблизу села Мекалмуа в районі Нальбарі, приблизно в 63 км на північний схід від столиці штату Ассам міста Діспур.
"Сьогодні автобус, що належав транспортній корпорації штату Ассам, занесло на дорозі, і він звалився в водойму в районі Адабарі", - повідомив представник поліції.
В результаті події семеро людей загинули, 20 отримали поранення.
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Повідомляється, що водій не впорався з керуванням, після чого автобус впав у водойму.
За даними влади, в салоні автобуса в момент аварії перебували 50 осіб.
"Сім тел були витягнуті з води, автобус був піднятий з дна краном. Двадцять чоловік, які отримали травми, були госпіталізовані, решта пасажирів не постраждали", - повідомила влада.
Дорожні аварії з людськими жертвами нерідкі в Індії, найчастіше їх причинами є перевантаженість транспорту, поганий стан доріг і небезпечне водіння.
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Щодня в Індії в дорожньо-транспортних пригодах гине в середньому 400 осіб.
Як повідомляв УНН, під Києвом в суботу, 20 жовтня, відбулося смертельне ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула актриса відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.