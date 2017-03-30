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В Індії під час сходження поїзда з рейок постраждали 18 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. В Індії в штаті Уттар-Прадеш в результаті сходу з рейок восьми вагонів поїзда 18 осіб отримали травми, передає УНН з посиланням на NDTV.

За словами очевидців, шість чоловік були серйозно травмовані, їх госпіталізували в районну лікарню, решта отримали легкі ушкодження, їм була надана перша допомога.

На місці події знаходяться чиновники, рятувальники, медичні фахівці та представники залізничної поліції.

Причина події в даний час невідома.

Як повідомляв УНН, у січні через сходження поїзду з рейок у Індії загинуло 39 осіб.

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