В Індії під час сходження поїзда з рейок постраждали 18 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Індії в штаті Уттар-Прадеш в результаті сходу з рейок восьми вагонів поїзда 18 осіб отримали травми, передає УНН з посиланням на NDTV.
За словами очевидців, шість чоловік були серйозно травмовані, їх госпіталізували в районну лікарню, решта отримали легкі ушкодження, їм була надана перша допомога.
На місці події знаходяться чиновники, рятувальники, медичні фахівці та представники залізничної поліції.
Причина події в даний час невідома.
Як повідомляв УНН, у січні через сходження поїзду з рейок у Індії загинуло 39 осіб.