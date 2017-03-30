В Индии во время восхождения поезда с рельсов пострадали 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Индии в штате Уттар-Прадеш в результате схода с рельсов восьми вагонов поезда 18 человек получили травмы, передает УНН со ссылкой на NDTV.
По словам очевидцев, шесть человек были серьезно травмированы, их госпитализировали в районную больницу, остальные получили легкие повреждения, им была оказана первая помощь.
На месте происшествия находятся чиновники, спасатели, медицинские специалисты и представители железнодорожной полиции.
Причина происшествия в настоящее время неизвестна.
Как сообщал УНН, в январе из-за схода поезда с рельсов в Индии погибло 39 человек.