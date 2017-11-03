В Індії перевернувся автобус з дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Неподалік від індійського міста Агра, що у північному штаті Уттар-Прадеш на автомобільній магістралі перевернувся шкільний автобус внаслідок чого одна людина загинула та близько 45 людей зазнали травмувань різного ступеня тяжкості, передає УНН посилаючись на India.
"На скоростному автомобільному шосе перевернувся шкільний автобус, який перевозив дітей до Агри. ДТП сталося неподалік від самого міста. Внаслідок аварії одна людина загинула та близько 45 осіб отримали травмування різного ступеню тяжкості, з яких п’ять осіб знаходяться у критичному стані", - повідомило видання.
Повідомляється, що, автобус перевернувся після того, як вибухнула одна з шин транспортного засобу.
Всі постраждалі були евакуйовані до найближчого медичного закладу, де їм надають першу допомогу.
Нагадаємо, від вибуху котла на тепловій електростанції в індійському штаті Уттар-Прадеш загинуло 20 осіб.