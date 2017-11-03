В Индии перевернулся автобус с детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Неподалеку от индийского города Агра, что в северном штате Уттар-Прадеш на автомобильной магистрали перевернулся школьный автобус, в результате чего один человек погиб и около 45 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на India.
"На скоростном автомобильном шоссе перевернулся школьный автобус, перевозивший детей в Агру. ДТП произошло недалеко от самого города. В результате аварии один человек погиб и около 45 получили травмы различной степени тяжести, из которых пять человек находятся в критическом состоянии", - сообщило издание.
Такж сообщается, что автобус перевернулся после того, как взорвалась одна из шин транспортного средства.
Все пострадавшие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение, где им оказывают первую помощь.
Напомним, от взрыва котла на тепловой электростанции в индийском штате Уттар-Прадеш погибли 20 человек.