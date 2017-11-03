В Индии перевернулся автобус с детьми

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2840 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65042 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133212 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108633 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111067 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108961 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101564 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102849 просмотра

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Индии перевернулся автобус с детьми

В Индии перевернулся автобус с детьми

Киев  •  УНН

 • 15967 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Неподалеку от индийского города Агра, что в северном штате Уттар-Прадеш на автомобильной магистрали перевернулся школьный автобус, в результате чего один человек погиб и около 45 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на India.

 

"На скоростном автомобильном шоссе перевернулся школьный автобус, перевозивший детей в Агру. ДТП произошло недалеко от самого города. В результате аварии один человек погиб и около 45 получили травмы различной степени тяжести, из которых пять человек находятся в критическом состоянии", - сообщило издание.

Такж сообщается, что автобус перевернулся после того, как взорвалась одна из шин транспортного средства.

Все пострадавшие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение, где им оказывают первую помощь.

Напомним, от взрыва котла на тепловой электростанции в индийском штате Уттар-Прадеш погибли 20 человек.

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