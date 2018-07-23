В Індії обвалилася будівля: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Щонайменше один робітник загинув і ще семеро постраждали в результаті обвалення будівлі, що будується, сьогодні на півночі Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Інцидент стався в Газіабад штату Уттар-Прадеш на півночі Індії, в 50 км від Нью-Делі.
"П'ятиповерховий будинок обвалився в районі Дасна в Газіабад. З-під завалів було витягнуто одне тіло, постраждалі доставлені в найближчу лікарню", - повідомили представники управління надзвичайних подій.
Ведеться розслідування інциденту, повідомили в поліції.
Нагадаємо, вчора близько 16:00 в Службу порятунку "101" м. Житомир надійшло повідомлення про те, що в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку стався обвал стелі.