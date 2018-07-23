В Индии обрушилось здание: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. По меньшей мере один рабочий погиб и еще семеро пострадали в результате обрушения строящегося здания сегодня на севере Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент произошел в Газиабаде штата Уттар-Прадеш на севере Индии, в 50 км от Нью-Дели.
"Пятиэтажное здание обрушилось в районе Дасна в Газиабаде. Из-под завалов было извлечено одно тело, пострадавшие доставлены в ближайшую больницу", -- сообщили представители управления чрезвычайных происшествий.
Ведется расследование инцидента, сообщили в полиции.
Напомним, вчера около 16:00 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение о том, что в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка.