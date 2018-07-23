В Индии обрушилось здание: есть пострадавшие

Инцидент произошел в Газиабаде штата Уттар-Прадеш на севере Индии, в 50 км от Нью-Дели.

"Пятиэтажное здание обрушилось в районе Дасна в Газиабаде. Из-под завалов было извлечено одно тело, пострадавшие доставлены в ближайшую больницу", -- сообщили представители управления чрезвычайных происшествий.

Ведется расследование инцидента, сообщили в полиции.



Напомним, вчера около 16:00 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение о том, что в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка.