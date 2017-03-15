В.Гройсман зустрівся з українською та кримськотатарською громадами Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Стамбулі провів спільну зустріч з українською та кримськотатарською громадами Туреччини разом із народним депутатом України – Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, передає УНН з посиланням на прес-службу Уряду.
Учасники зустрічі обговорили питання протистояння російській агресії та проблеми кримських татар.
Під час зустрічей із Главою українського Уряду Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган та Прем’єр-міністр Біналі Йилдирим засвідчили, що "Туреччина ніколи не визнає анексії Криму і завжди буде боротися за відновлення територіальної цілісності України".
Під час переговорів Прем’єр-міністр за ініціативи громад, зокрема, порушив питання щодо відкриття у складі найбільш потужної телерадіокомпанії Туреччини TRT української редакції, яка могла би готувати програми українською та кримськотатарською мовами.
Глава Уряду подякував представникам громад за активну громадсько-політичну позицію та нагородив активістів української і кримськотатарської громад відзнаками та подяками.
Нагадаємо, В.Гройсман домовився про реалізацію економічних проектів між Україною і Туреччиною.