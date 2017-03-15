В.Гройсман встретился с украинской и крымскотатарской общинами Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Стамбуле провел совместную встречу с украинской и крымскотатарской общинами Турции вместе с народным депутатом Украины - Уполномоченным Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Участники встречи обсудили вопросы противостояния российской агрессии и проблемы крымских татар.
Во время встреч с главой украинского правительства Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым показали, что "Турция никогда не признает аннексии Крыма и всегда будет бороться за восстановление территориальной целостности Украины".
Во время переговоров Премьер-министр по инициативе общин, в частности, поднял вопрос об открытии в составе наиболее мощной телерадиокомпании Турции TRT украинской редакции, которая могла бы готовить программы на украинском и крымскотатарском языках.
Глава Правительства поблагодарил представителей общин за активную общественно-политическую позицию и наградил активистов украинской и крымскотатарской общин наградами и благодарностями.
Напомним, В.Гройсман договорился о реализации экономических проектов между Украиной и Турцией.