В.Гройсман зустрінеться з Дж.Байденом 15 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У неділю 15 січня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрінеться з Віце-президентом США Джо Байденом у рамках візиту Віце-президента США в Україну. Про це УНН повідомили у прес-службі
“15 січня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Віце-президентом США Джо Байденом. Зустріч відбудеться у рамках візиту Віце-президента США в Україну.”, — сказано в повідомленні.
Місце проведення: Клуб Кабінету Міністрів України, вул. Інститутська, 7.