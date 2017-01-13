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Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

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В.Гройсман зустрінеться з Дж.Байденом 15 січня

В.Гройсман зустрінеться з Дж.Байденом 15 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У неділю 15 січня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрінеться з Віце-президентом США Джо Байденом у рамках візиту Віце-президента США в Україну. Про це УНН повідомили у прес-службі

“15 січня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Віце-президентом США Джо Байденом. Зустріч відбудеться у рамках візиту Віце-президента США в Україну.”, — сказано в повідомленні.

Місце проведення: Клуб Кабінету Міністрів України, вул. Інститутська, 7.

Українські Національні Новини

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