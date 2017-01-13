В.Гройсман встретится с Дж.Байденом 15 января
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В воскресенье 15 января Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретится с вице-президентом США Джо Байденом в рамках визита вице-президента США в Украину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КМУ.
"15 января Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Вице-президентом США Джо Байденом. Встреча состоится в рамках визита вице-президента США в Украину", - говорится в сообщении.
Место проведения: Клуб Кабинета Министров Украины, ул. Институтская, 7.