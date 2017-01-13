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12 марта, 19:49 • 107514 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 139648 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 120377 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 117239 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 145779 просмотра

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12 марта, 08:46 • 115565 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 122223 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130481 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140554 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144758 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В.Гройсман встретится с Дж.Байденом 15 января

В.Гройсман встретится с Дж.Байденом 15 января

Киев • УНН

 • 6484 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В воскресенье 15 января Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретится с вице-президентом США Джо Байденом в рамках визита вице-президента США в Украину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КМУ.

"15 января Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Вице-президентом США Джо Байденом. Встреча состоится в рамках визита вице-президента США в Украину", - говорится в сообщении.

Место проведения: Клуб Кабинета Министров Украины, ул. Институтская, 7.

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