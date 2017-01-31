В.Гройсман збирається долучитися до обговорення українських реформ у Брюсселі 9 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, як очікується, у Брюсселі 9 лютого візьме участь у заході, присвяченому обговоренню ходу реформ в Україні. Захід організовує політична фундація Martens Centre, передає УНН.
Як зазначається, ця публічна дискусія високого рівня ознаменує дворічний ювілей програми #UkraineReforms. Захід відбудеться у Брюсселі 9 лютого з 16:30 до 18:30 за місцевим часом.
Вказано, що планується обговорити, наскільки далеко Україна просунулася зі своїми амбітними реформами і чи є вони незворотними.
Зокрема, буде обговорено, яким чином східні держави-члени ЄС можуть допомогти в модернізації України, а також, чи зміни у відносинах між США і Росією матимуть безпосередній стосунок до демократизації в Україні.
Серед очікуваних учасників дискусії - Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман; колишній прем'єр-міністр Словаччини, президент Martens Centre Мікулаш Дзурінда; колишній прем'єр-міністр Литви, член литовського парламенту Андрюс Кубілюс; колишній міністр фінансів Словаччини, економічний радник прем'єр-міністра України Іван Міклош та інші.