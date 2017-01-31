В.Гройсман собирается присоединиться к обсуждению украинских реформ в Брюсселе 9 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман, как ожидается, в Брюсселе 9 февраля примет участие в мероприятии, посвященном обсуждению хода реформ в Украине. Мероприятие организует политический фонд Martens Centre, передает УНН.
Как отмечается, эта публичная дискуссия высокого уровня ознаменует двухлетний юбилей программы #UkraineReforms. Мероприятие состоится в Брюсселе 9 февраля с 16:30 до 18:30 по местному времени.
Указано, что планируется обсудить, насколько далеко Украина продвинулась со своими амбициозными реформами и являются ли они необратимыми.
В частности, будет обсуждаться, каким образом восточные государства-члены ЕС могут помочь в модернизации Украины, а также, будут ли иметь изменения в отношениях между США и Россией непосредственное отношение к демократизации в Украине.
Среди ожидаемых участников дискуссии - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман; бывший премьер-министр Словакии, президент Martens Centre Микулаш Дзуринда; бывший премьер-министр Литвы, член литовского парламента Андрюс Кубилюс; бывший министр финансов Словакии, экономический советник премьер-министра Украины Иван Миклош и другие.