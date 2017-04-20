В.Гройсман заявив, що уряд все робитиме для зміцнення української мови
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що все робитиме на державному рівні для зміцнення української мови. Про це він сьогодні заявив під час виступу перед студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія", передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що наше з вами завдання зміцнювати нашу державність, в тому числі через зміцнення нашої мови. Тому я все робитиму для того, щоби приймалися необхідні рішення на державному рівні для зміцнення української мови", - наголосив голова уряду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На всеношній службі у Севастополі читали Євангеліє українською мовою
Раніше В.Гройсман заявив, що пишається тим, що ми маємо таку прекрасну державну мову.